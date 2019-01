Wielrenner Tosh Van der Sande vrijgesproken na positieve dopingtest

Tosh Van der Sande heeft woensdag goed nieuws gekregen van de UCI. De Belgische wielrenner krijgt geen sanctie nadat hij tijdens de Zesdaagse van Gent een positieve dopingtest aflegde. Zijn advocaten Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer hadden een verweer naar de UCI doorgestuurd, dat door de disciplinaire commissie van de UCI is gevolgd. De UCI acht de zaak gesloten. Lotto-Soudal, de ploeg van Van der Sande, is officieel nog niet op de hoogte.

De hemel viel 19 december op het hoofd van Tosh Van der Sande (28). Hij kreeg van NADO Vlaanderen te horen dat hij op de laatste dag van de Gentse Zesdaagse positief testte op de ontstekingsremmer prednisolone. Lotto-Soudal schorste Van der Sande meteen, volgens het officiële persbericht “mede om de renner toe te laten zijn verdediging zo goed mogelijk te onderbouwen.”

“Mijn staal bevatte prednisolone, afkomstig van de neusspray Sofrasolone”, legde Van der Sande uit. “Deze neusspray is vrij verkrijgbaar, werd mij bezorgd via de ploegarts en is toegelaten binnen wedstrijdverband voor zover vermeld op het dopingcontroleformulier. Ik nam deze intranasaal. In de hectiek werd bij vergissing op het formulier “Mometasone spray” vermeld in plaats van “Sofrasolone”, hetgeen voor dezelfde medische indicaties wordt gebruikt. Het betreft dus louter een materiële vergissing. In het verleden gebruikte ik reeds afwisselend de twee neussprays, steeds bezorgd via een ploegarts.”

Samen met zijn raadslieden Johnny Maeschalck en Kristof De Saedeleer en zijn manager Jef Van den Bosch stuurde Van der Sande een verweer door naar het UCI. De disciplinaire commissie van de UCI gelooft de uitleg van de Belgische renner en heeft de zaak gesloten. De 28-jarige Van der Sande mag dus opnieuw koersen.

De 28-jarige Van der Sande is al sinds 2011 actief bij de Belgische Lotto-ploeg. Na een succesvolle carrière op de piste bij de jeugd - hij werd onder meer wereldkampioen puntenkoers bij de junioren - stapte hij over naar de weg. Hij won er in zijn eerste jaar meteen Luik-Bastenaken-Luik bij de beloften, maar bij de profs reed hij vooral in dienst van de kopmannen in de klimklassiekers en rittenkoersen.