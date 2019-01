VTM-stichter Mike Verdrengh blikt terug en vooruit: “Ik keek ook soms met krullende tenen naar 'Jambers'”

Dit jubileum van VTM mag niet voorbijgaan zonder ons oor te luisteren te leggen bij Mike Verdrengh (73), die de zender samen met zijn kompaan, wijlen Guido Depraetere, in negen maanden tijd uit de grond stampte. De geboorte verliep vlot, het kind stelt het nog steeds goed, maar vader Depraetere is helaas niet meer. Verdrengh gelukkig nog wel. “VTM zal over dertig jaar nog steeds bestaan”, zegt hij. “Maar hoe we er dan zullen naar kijken? Op uw tablet, op uw horloge? Op uw achterste? Ik weet het niet.”