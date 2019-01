Sieg De Doncker twijfelde tussen brandweer en tv: “Hoop dat ik mijn succes niet te danken heb aan mijn looks”

Nog niet zo lang geleden twijfeldeSieg De Doncker(29) over zijn professionele toekomst. Maar met recent ‘The Voice Kids’ en nu ‘De Wereld Rond Met 80-Jarigen’ lijkt hij een vaste waarde te worden bij VTM en in televisieland. Of niet? “De voorbije maanden was het even heel druk, momenteel is het rustiger”, zegt Sieg. “Ik blijf vooral met mijn voeten op de grond en we zien wel wat de toekomst nog brengt. Maar een programma maken van a tot z is echt helemaal mijn dada.”