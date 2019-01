Vele vakantiekriebels op de Noord-Limburgse Vakantiebeurs

Hamont-Achel - Al een kwartier voordat de deuren van de Noord-Limburgse vakantiebeurs open gingen, stond er al een rij geïnteresseerden aan de ingang. Het bleef ook de hele dag nog gezellig druk. Het evenement is een organisatie van Pasar Hamont-Achel

Net zoals de vorige edities was ook deze 18de organisatie weer een schot in de roos. De belangstelling voor het gevarieerde aanbod aan allerlei soorten vakanties was deze vakantiebeurs misschien zelfs nog meer uitgesproken. Zo kon je bij verschillende exposanten, waaronder die van Bazilië of Lapland, informatie inwinnen over je eigen vakantie op maat.

Voor de organiserende vereniging Pasar Hamont-Achel en Pasar kamperen was er eveneens veel interesse. Zij kregen er weer een tiental leden bij. Afsluiten in de gezellige cafetaria bij een lekker Moezelwijntje, een Trappist van Achel of met een lekker stuk Limburgse vlaai maakte het bezoek compleet. Of je moest nog een van de 25 gratis verblijven of van de 100 andere prijzen gewonnen hebben tijdens de tombola? Dan was je dag natuurlijk uiterst geslaagd te noemen!

De volgende editie vindt plaats op 19 januari 2020. Nog even terugkijken naar de stand waar je informatie vroeg kan altijd nog op de website www.noordlimburgsevakantiebeurs.be.