Olympisch kampioene Alina Zagitova leidt na korte kür op EK kunstschaatsen

Alina Zagitova heeft de beste korte kür neergezet op het EK kunstschaatsen in het Wit-Russische Minsk. De Russin kreeg 75,00 punten voor haar oefening en bleef daarmee haar landgenote Sofia Samodurova (72,88 ptn) en de Zwitserse Alexia Paganini (65,64 ptn) voor.

Zagitova is pas zestien maar won in februari 2018 wel olympisch goud in Pyeongchang en een maand eerder de Europese titel in Moskou. In afwezigheid van Evgenia Medvedeva, de wereldkampioene van 2016 en 2017 en zilver in Pyeongchang, is Zagitova de grote favoriete om zichzelf op te volgen. Vrijdagnamiddag staat de vrije kür op het programma.

Loena Hendrickx is er vanwege een rugblessure niet bij in Minsk. Op het vorige EK werd ze vijfde, in Pyeongchang eindigde ze zestiende. (belga)