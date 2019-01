De sluiting van de Coca-Cola site in Hasselt komt hard aan bij het personeel. “Wat denk je? De mensen zijn net ingelicht dat de helft onder hen op 1 januari van volgend jaar weg moet. Een jaar later sluit Hasselt definitief”, zegt vakbondsafgevaardigde Johan Coemans (ABVV).

“Dit is eigenlijk onbegrijpelijk want jaar na jaar worden we als beste vestiging in ons land geboekstaafd. Je ziet ...