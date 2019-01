Deze tv-programma’s houden u vanavond warm

Weet u wat een ouderparticipizza-avond is? U komt het te weten in de komische reeks ‘De Luizenmoeder’. Annemie Struyf zoekt het eerder in de participaëlla: zij portretteert Vlamingen die hun heil zochten in Spanje in ‘Eviva España’. Het wetenschappelijke magazine ‘De Kennis Van Nu’ bekijkt of waterstof echt een wondermiddel is voor een beter milieu.