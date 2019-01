Twee Belgische B&B's horen bij beste ter wereld volgens TripAdvisor

De beste Bed & Breakfast ter wereld, die ligt volgens de gebruikers van TripAdvisor in het Verenigd Koninkrijk, meer bepaald in de badplaats Torquay. Maar ook de Belgen doen het niet slecht. Twee B&B's uit Brugge halen de top 25 van de Travellers’ Choice Awards.

TripAdvisor heeft zijn jaarlijkse Travellers’ Choice Awards voor logementen bekendgemaakt. Daarin worden niet enkel hotels opgenomen, maar is er ook een aparte categorie voor B&B's. Winnaar dit jaar is The 25 Boutique B&B uit het Britse badplaatsje Torquay. Maar in die top 25 prijken ook twee Brugse zaken: B&B Speelmansrei op plaats 14 en B&B Huis Koning op plaats 22.

Speelmanrei wordt vooral geloofd voor de "ideale combinatie tussen kwaliteit, betaalbaarheid en ligging". Over Huis Koning wordt onder meer gezegd dat het "een van de hoogtepunten is van een bezoek aan de stad". Dat kan tellen als je weet wat er in het Venetië van het Noorden allemaal te zien valt. Het is voor beide B&B's dan ook niet de eerste keer dat ze in de prijzen vallen.