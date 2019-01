Coach Sarri bevestigt komst van Gonzalo Higuain naar Chelsea maar is ook hard voor Eden Hazard: “Hij kan beter”

De transfer van Gonzalo Higuain naar Chelsea is quasi afgerond. Maurizio Sarri, coach van de Blues, bevestigde tijdens een persbabbel dat de 31-jarige Argentijnse goaltjesdief vandaag/woensdag zijn (huur)contract op Stamford Bridge ondertekent. Op die persbabbel was hij echter ook opvallend hard voor Eden Hazard, al vergat de Italiaan ook niet te zalven.

“Ik hoop dat Higuain voor ons begint te scoren. Hij kende wat moeilijkheden maar hopelijk kunnen we hem naar zijn beste vorm brengen”, vertelde Sarri, die de aanwinst donderdag nog niet zal kunnen opstellen tegen Tottenham in de halve finale van de Carabao Cup. Daarvoor moest de transfer voor de middag afgerond zijn.

Sarri had Higuain onder zijn hoede bij Napoli in het seizoen 2015-2016. De Argentijn scoorde toen liefst 36 goals in 35 competitiematchen, waarna Juventus hem voor 90 miljoen euro wegkocht. De voorbije zes maanden werd Higuain door de Oude Dame aan Milan uitgeleend. Daar trof hij zes keer raak in 15 competitieduels. “Hij is een heel sterke spits. Vooral in mijn eerste seizoen bij Napoli, toen hij 36 doelpunten maakte in de Serie A. Hij is zeker een van de beste aanvallers die ik mijn carrière ben tegengekomen”, benadrukte Sarri nog.

“Hazard kan beter en is nu geen leider”

Over Eden Hazard, die gelinkt wordt aan een transfer naar Real Madrid deze zomer, was Sarri opvallend minder positief. Volgens Sarri is Hazard geen typische leider, maar blijft hij een geweldige speler “die de wedstrijd in een minuut kan winnen”.

“Ik vind dat hij meer moet doen, zijn potentieel is momenteel hoger dan zijn prestaties. Hij moet zichzelf respecteren, hij moet meer doen. Hij is een instinctieve speler, voor hem is het erg moeilijk om op één positie te spelen. Hij houdt ervan om naar de bal te gaan en hij wil de bal aan zijn voeten. Voor hem is het dan ook erg moeilijk om als spits te spelen maar ook als vleugelspeler.”

“Hij is meer een individuele speler dan een leider, hij blijft natuurlijk erg belangrijk omdat hij een geweldige speler is - één van de besten ter wereld. Hij kan de wedstrijd in twee minuten winnen, maar op dit moment is hij niet echt een leider.”

De coach van Chelsea herhaalde op de persconferentie dat hij niet weet wat de toekomstplannen van Eden Hazard zijn. De aanvoerder van de Rode Duivels gaat volgende zomer zijn laatste contractjaar in en wordt nadrukkelijk aan Real Madrid gelinkt. Chelsea hoopt hem met een recordcontract toch te verleiden om bij te tekenen.

“Ik weet dat er gesprekken zijn met de club maar verder weet ik op dit moment helemaal niets”, aldus Sarri. “Hij heeft nog niet beslist of hij wil blijven dan wel voor een nieuwe ervaring bij een andere club gaat.”

Vijf jaar gelden enige rode kaart uit zijn carrière

Overigens kreeg Eden Hazard dag op dag vijf jaar geleden zijn enige (!) rode kaart uit zijn carrière omdat hij een ballenjongen had geschopt...