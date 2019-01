Estafetteloop Speelhofrunners breekt alle records

Sint-Truiden - Afgelopen zaterdag vond de vierde editie van de Estafetteloop, t.v.v. de helaas overleden Supergilles, van de Speelhofrunners plaats.

Nadat de vorige drie edities doorgingen in het domein Speelhof werd beslist om dit jaar te lopen in het Stadspark van Sint-Truiden. En het werd een voltreffer. Niet minder dan 121 teams schreven zich in voor de estafetteloop, een gegeven dat zelden gezien is binnen de Estafettechallenge. En in tegenstelling tot het voetbal op vrijdagavond, lieten de lopers die uit alle streken kwamen (zelfs 21 teams uit Wallonië), zien dat competitiviteit en vriendschap wel degelijk kunnen samengaan. Onder een stralende zon genoot iedereen van het prachtige Stadspark, dat zich leende tot een uitstekende locatie voor deze Estafetteloop. Er werd op ieders niveau geknokt voor elke meter en zo kregen we na één uur het duo Raf Clerinx en Peter Willy als winnaars met niet minder dan 17.950 meter op de teller. Bij de dames ging de winst naar het jeugdige duo Janne Robben en Lena Eskens van KTACT. Bij de gemengde duo’s ging het Waalse koppel Sophie Thys en David Frison met de winst aan de haal. Zo werd er achteraf gezellig nagepraat in de V-Bar en ging bijna iedereen naar huis met een podiumprijs of tombolaprijs dankzij de bijdrage van de vele sponsors. En iedere loper ging sowieso naar huis met een goed gevulde goodie-bag.

Uitslag : www.estafettechallenge.wordpress.com of www.speelhofrunners.weebly.com

Foto's : Nadine Claessens