Meeuwen -

Op de omleidingsweg N76 in Meeuwen zijn enkele automobilisten verrast door het winterse weer en geslipt. Een automobilist ging zelfs over de kop. Aan de overkant raakte een automobilist van de weg en belandde in de gracht. De hulpdiensten kwamen ter plaatse om hen uit hun hachelijke positie te halen en voor verzorging naar het ziekenhuis af te voeren. De politie riep de wegbeheerder op om extra te strooien.