Coca-Cola wil vestigingen in Hasselt en Heppignies sluiten: 132 jobs in gevaar

Hasselt - Frisdrankbedrijf Coca-Cola European Partners Belgium wil in 2020 twee van haar vijf distributievestigingen sluiten, in Hasselt en Heppignies. Daarnaast wil het bedrijf ook de verkoop via automaten vereenvoudigen. Beide voorstellen kunnen een impact hebben op 132 jobs in Hasselt, Heppignies en in de verkoop via automaten. Het bedrijf kondigde de intentie woensdag aan op een bijzondere ondernemingsraad.

De activiteiten van de distributievestigingen in Hasselt en Heppignies wil Coca-Cola overdragen naar haar andere vestigingen in Gent en Antwerpen en twee externe locaties. Voor de nieuwe manier van werken in de verkoop via automaten, zal het bedrijf ook een nieuwe juridische entiteit oprichten binnen de organisatie. Via de automaten wil het bedrijf een ruimer assortiment aanbieden van koude, maar ook warme dranken.

De twee voorstellen kunnen dus een impact hebben op 132 jobs in Hasselt, Heppignies en in de verkoop via automaten. Coca-Cola stelt wel dat tegelijkertijd 123 jobs naar Antwerpen, Gent en de nieuwe juridische entiteit zouden worden overgedragen. “Coca-Cola European Partners zal de komende weken in nauw overleg met de vakbonden kijken hoe zoveel mogelijk medewerkers intern herplaatst kunnen worden”, stelt het bedrijf.

Met de veranderingen wil Coca-Cola de logistieke structuur vereenvoudigen “om competitief te blijven voor de toekomst”. Daarnaast zegt het bedrijf ook te willen inzetten op de lokale verankering van de productie, logistiek en verkoop in België.

“Coca-Cola heeft een lange geschiedenis van meer dan 90 jaar in België en wil die ook verderzetten”, aldus nog het bedrijf. “Zich blijvend aanpassen aan de actuele marktomgeving en veranderende consumenten- en klantenvragen staan daarbij centraal. Zo werd er de laatste 3 jaar meer dan 117 miljoen euro geïnvesteerd in de vestigingen in Gent, Antwerpen en Chaudfontaine.”