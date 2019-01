Mode Kleur en vreemde hoofddeksels bij Maison Margiela

De show van Maison Margiela, dat in 1988 werd opgericht door de gelijknamige Belgische ontwerper Martin Margiela, was op zijn minst kleurrijk te noemen. Het modehuis, dat zijn nieuwste collectie showde tijdens de ‘Haute Couture Fashion Week’ in Parijs stuurde zijn modellen de catwalk op met eigenzinnige hoofddeksels en haartooien. Hoofdontwerper John Galliano trok alle registers open en mengde kleur met minstens evenveel verschillende stoffen om tot een verrassende, ietwat excentrieke, collectie te komen. Ook de make-up van de modellen moest eraan geloven: van blauwgele haren tot angstaanjagende holle ogen.