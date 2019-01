Deceuninck - Quick-Step trekt kaart Viviani in Cadel Evans Road Race

Elia Viviani start zondag (27 januari) als kopman van Deceuninck - Quick-Step in de Cadel Evans Great Ocean Road Race (WorldTour).

LEES OOK. Remco Evenepoel viert zondag zijn debuut maar de comeback van Petr Vakoc is minstens even speciaal, een jaar na ongeval met vrachtwagen

De Italiaanse kampioen werd vorig jaar in de sprint geklopt door de Australische thuisrijder Jay McCarthy. Dries Devenyns spurtte toen naar de vierde plaats en is zondag de enige Belg in het team van Deceuninck - Quick-Step.

Verder bestaat de selectie voor de koers over 163 km tussen Melbourne en Geelong uit de Fransman Rémi Cavagna, de Denen Mikkel Honoré en Michael Morkov, de Brit James Knox en de Italiaan Fabio Sabatini.

“Elia is heel gemotiveerd en wil na zijn tweede plaats weer een gooi doen naar een goed resultaat”, zegt ploegleider Rik Van Slycke. “Het wordt niet gemakkelijk want het deelnemersveld is sterk. Maar we hebben een plan en meer dan één renner die in de finale kan meespelen.”