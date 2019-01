Jennifer Lopez toont zelf hoe ze eruitziet zonder make-up

Jennifer Lopez (49) heeft op Instagram een foto van zichzelf gedeeld zonder make-up. Heel wat van haar fans waren verbluft door het resultaat. "Dit is de perfectie. Ik zie er zelfs zo goed niet uit mét make-up", reageerde een van haar volgers.

Jennifer Lopez komt normaal de deur niet uit zonder dat haar gezicht flink onder handen is genomen. Daarom was het voor heel wat van haar fans een verrassing dat ze op Instagram een selfie deelde zonder al die schmink. De commentaren waren in elk geval ronduit positief. "Je natuurlijke schoonheid maakt je nog een groter icoon dan dat je al bent", klinkt het onder andere.

Toeval of niet - wellicht dat laatste - kondigde JLo in december aan dat ze een lijn van huidverzorgingsproducten zal uitbrengen. "Ik ben er al een tijdje mee bezig. Ik wil iets lanceren dat al mijn kennis en geheimen bundelt. Als ik mijn naam ergens aan verbind dan wil ik dat het goed is."

'Jenny from the block' is niet de enige die onlangs een make-uploze selfie deelde. Vorige week nog toonde Kesha haar vele sproetjes aan de wereld. In het verleden werden ze al voorgegaan door onder meer Alicia Keys, Demi Lovato, Beyoncé, Adriana Lima en talloze andere bekende vrouwelijke artiesten.