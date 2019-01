Yellow Tigers botsen op Italië en Polen op EK volleybal

De Belgische volleybalvrouwen (nummer 7 op Europese ranking) spelen op het EK tegen Italië (3), gastland Polen (8), Oekraïne (15), Slovenië (20) en Portugal (22). Dat is het resultaat van de loting in Istanboel.

Het EK wordt van 23 augustus tot 8 september in vier landen gespeeld: Turkije, Polen, Hongarije en Slovakije. Voor het eerst nemen er 24 in plaats van 16 landen deel. De Yellow Tigers - met de Limburgse Britt Herbots, Nathalie Lemmens, Jodie Guilliams en misschien ook nog Freya Aelbrecht in de rangen - spelen hun groepswedstrijden in het Poolse Lodz. De eerste vier van elke poule stoten door naar de achtste finales.

De Tigers, die worden gecoacht door Gert Vande Broek, haalden in 2013 Europees brons. In 2015 werden ze in eigen land zesde. Tijdens het laatste EK, in 2017 in Georgië en Azerbeidzjan, eindigden de Belgische vrouwen ontgoochelend laatste in hun poule.

Groep A (in Turkije): Turkije, Servië, Bulgarije, Frankrijk, Finland, Griekenland.

Groep B (in Polen): Polen, Italië, België, Oekraïne, Portugal, Slovenië.

Groep C (in Hongarije): Hongarije, Nederland, Kroatië, Azerbeidzjan, Roemenië, Estland.

Groep D (in Slovakije): Slovakije, Rusland, Duitsland, Wit-Rusland, Spanje, Zwitserland.