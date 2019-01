Ex-speurder Bende van Nijvel opgepakt op verdenking van manipulatie onderzoek

De voormalige Bendespeurder Philippe V. is opgepakt. Het huidige onderzoeksteam verdenkt hem ervan dat hij in 1986 het onderzoek naar de Bende van Nijvel heeft gemanipuleerd.

Philippe V. was dinsdag uitgenodigd voor een verhoor en werd daarna opgepakt. Dat vernam De Standaard. Hij bracht de nacht in de cel door. Het is nog niet bekend of hij ook aangehouden zal worden door de onderzoeksrechter.

Wapenvondst

De arrestatie kadert in de lang aanslepende discussie over de wapenvondst van november 1986 in de zwaaikom van Ronquières.

Philippe V. was in de jaren ’80 een tijdlang lid van de cel-Delta die toen onder leiding van de Dendermondse onderzoeksrechter Freddy Troch het onderzoek voerde naar de Bende van Nijvel. V. lag in november 1986 aan de basis van een belangrijke wapenvondst.

Op 6 november 1986 haalden duikers van het geniekorps in Burcht in Ronquières twee zakken naar boven met onder anderen de mini-brandkast van de overval op de Delhaize in Aalst, een kogelvrije vest gestolen in Temse (1983) en wapens die gediend hadden bij verschillende overvallen van de Bende uit de periode tussen ’83 en ’85. Een jaar eerder had een zoektocht in dezelfde zwaaikom nochtans niets opgeleverd. Het was een belangrijke vondst omdat daaruit bleek dat de overvallen uit de periode ’82-’83 gelinkt waren met de overvallen uit ’85. En dat er dus allicht één bende aan het werk was.

Klassiek politiewerk of manipulatie?

V. heeft altijd beweerd dat die zoekactie er is gekomen door klassiek politiewerk. In 1997 verklaarde V. aan de Tweede Bendecommissie in het parlement : ‘Ik heb in 1986 een aantal pv’s herbekeken. De zwaaikom in Ronquières werd volgens mij in 1985 op een amateuristische manier doorzocht. Nadat ik alle stukken had, hebben wij die zaak voorgelegd in de cel-Delta. Men heeft een speciaal toestel uit West-Duitsland laten overkomen, samen met een specialist (…) Wij hebben de zwaaikom systematisch laten onderzoeken door gespecialiseerde onderzoekers van het leger, omdat wij er 100 procent zeker van waren dat er zakken van de dader van de Bende van Nijvel in lagen. Met het gekende resultaat.’

Simpel en goed politiewerk, aldus V. Maar in 2013 bleek uit wetenschappelijk onderzoek dat die voorwerpen pas enkele dagen voor de vondst in november 1986 in het kanaal gedumpt konden zijn. Dat versterkte het vermoeden van de onderzoeksrechter en de toenmalige speurdersploeg van dat er manipulatie in het spel was.

Na de onthullingen over ex-rijkswachter Christian Bonkoffsky eind 2017, nam een nieuwe en uitgebreide speurdersploeg ook de mysterieuze wapenvondst in Ronquières opnieuw onder de loep. Ook zij vermoeden nu dat dat de wapenvondst geen toeval was, maar opgezet spel.

Een tipgever zou V. hebben gezegd waar hij de wapens had gedumpt. V. zou vervolgens de zoekwerken in scène hebben gezet en het hebben voorgesteld als ‘klassiek politiewerk’.

Als de tipgever van V. echt bestaat dan wil de cel Bende van Nijvel hem snel identificeren en spreken. Want dan bestaat er een kans dat hij het onderzoek naar de Bende van Nijvel vooruit kan helpen.

Als V. echt de naam van zijn tipgever al die jaren geheim heeft gehouden, dan beging hij een misdrijf. Daarom werd hij opgepakt. Maar het wordt afwachten of Philippe V. nu - na meer dan 30 jaar - zal toegeven dat er wel degelijk een tipgever was. Als hij blijft volhouden dat die er niet was, zal de discussie allicht altijd blijven bestaan. En zullen er ook voor altijd ‘believers’ en ‘non-believers’ zijn. Zoals bij zowat alle onderzoekssporen in het Bende-onderzoek het geval is.