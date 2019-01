Nederlanders aan de haal met graafmachine op Maasmechelse parking: 14 maanden met uitstel

Maasmechelen -

Twee 21-jarige Nederlanders werden woensdag voor de correctionele rechter in Tongeren veroordeeld tot celstraffen van veertien maanden met uitstel omdat zij in mei 2018 een graafmachine stalen op een snelwegparking in Maasmechelen. Hoe de twee deze klus klaarden, blijft een raadsel omdat zij geen verklaringen wilden afleggen. De twee werden later aangehouden toen ze rondhingen in de buurt van een werf in Bilzen. Volgens de procureur waren ze op verkenning voor een nieuwe diefstal, maar hiervoor kregen ze de vrijspraak.