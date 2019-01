Joy Donné op Limburgse N-VA-lijst: de man die Bart De Wever oppikte met zijn Porsche

De Limburgse N-VA heeft woensdagvoormiddag de belangrijkste kandidaten voorgesteld voor de Vlaamse en federale verkiezingen in mei. Grootste verrassing is de naam van Joy Donné, die de eerste opvolgersplaats krijgt voor de Kamer en daardoor grote kans maakt op een parlementszetel. Donné raakte in 2014 bekend toen hij Bart De Wever oppikte met zijn Porsche.