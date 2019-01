Hammenaar blijft kinderporno verzamelen: “Foutgelopen toen behandeling werd stopgezet”

Ham -

Een 40-jarige Hammenaar hangt een effectieve celstraf van 18 maanden boven het hoofd voor het bezit en verspreiden van kinderporno. Extra verontrustend volgens het parket, woensdag in de Hasseltse rechtbank, was dat de man in 2007 al veroordeeld werd voor de verkrachting van een minderjarige. Toen maakte hij zich eveneens schuldig aan het bezit van kinderporno. Het leverde hem drie jaar cel met uitstel onder voorwaarden op.