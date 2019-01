Céline Dion angstvallig mager op Parijse modeweek

De aanwezigheid van Céline Dion tijdens de Parijse modeweek ging niet onopgemerkt voorbij. De Canadese zangeres, die de show bijwoonde van Alexandre Vauthier, zag er angstvallig mager uit en dat is ook de vele fans op sociale media niet ontgaan.

De Canadese zangeres, onder meer bekend van haar onsterfelijke hit ‘My Heart Will Go On’ maakte haar opwachting tijdens de modeweek in Parijs om er de show van de Franse ontwerper Alexandre Vauthier bij te wonen. Samen met Pepe Munoz, een bevriend danser, nam ze plaats op de eerste rij en daarbij viel meteen op hoe mager de zangeres wel is.

Pepe Munoz en Celine Dion Foto: Photo News

Gehuld in een opvallende avondjurk, vingen fans een glimp op van haar decolleté dat heel wat reacties uitlokte: “Van vel over been” tot “een zakje botten”. Ook waren er heel wat fans die zich oprecht ongerust maakten over de gezondheid van de zangeres. “Ik hou van Céline Dion, ze is zo’n fantastische vrouw en zangeres maar ze is veel te mager. Ik hoop echt dat ze een beetje aankomt. Niet voor mij maar voor zichzelf.”