Scheldeprijs trekt in 2019 opnieuw (en nog langer) door Zeeland maar beslissing valt zoals altijd in Schoten

In 2018 stak de Scheldeprijs de grens over en ging het peloton voor het eerst van start in Terneuzen. Het peloton zal na die positieve eerste editie ook in 2019 vanuit Terneuzen door de provincie Zeeland trekken en blijft dit jaar langer op Nederlands grondgebied. Daarna zetten de renners koers richting Schoten waar de klassieke finale wacht. Op woensdag 10 april 2019 zal op het Stadhuisplein in Terneuzen het startschot van de 107de editie van de Scheldeprijs weerklinken. Om 12u15 vertrekken de renners voor een tocht van 203 km richting Schoten.

Langere passage door Zeeland

De renners verlaten Terneuzen net als vorig jaar met een passage door de Westerscheldetunnel, waarna de wedstrijd de eerste koersuren gekleurd wordt door Zeeland. De samenwerking met de provincie Zeeland verliep bijzonder vlot in 2018 en de Scheldeprijs werd er warm onthaald. Dit jaar zullen de renners in totaal zo’n 150 kilometer door Nederland rijden, dat is twintig kilometer meer dan vorig jaar.

De tocht door de provincie Zeeland start met passages in Vlissingen en Middelburg aan de Westerschelde. Daarna rijden de renners richting Noord-Beveland en de Oosterschelde. Daar wachten na het eerste wedstrijduur heel wat dijken door de polders waar de wind, net zoals in 2018, ook dit jaar de wedstrijd mee zou kunnen bepalen.

Na Noord-Beveland volgt een doortocht door Zuid-Beveland, met passages in Goes en Reimerswaal. Via Woensdrecht en Ossendrecht bereiken de renners de grens met België. In Putte-Kappellen zal het peloton de grens oversteken (op 54 km van de aankomst) en richting Schoten rijden.

Gekende finale in Schoten

Wanneer de wedstrijd Schoten bereikt, wacht een eerste van in totaal drie passages aan de aankomst op de Churchilllaan (op 34 km van de aankomst). De renners zullen twee lokale ronden afwerken, die ongewijzigd blijven in vergelijking met de voorbije edities. Tijdens iedere ronde wacht er een passage over de kasseien van de Broekstraat in Wijnegem. Aan het einde van de twee plaatselijke lussen maakt het peloton zich klaar voor het jaarlijkse officieuze WK van de sprinters in het voorjaar.