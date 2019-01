Peer / Lommel -

De Amerikaanse investeringsmaatschappij Blackstone stopt 200 miljoen euro in de vernieuwing van de zeven grootste vakantieparken van Center Parcs. 32 miljoen gaat naar De Vossemeren in Lommel en 29 miljoen naar Erperheide in Peer. De werken starten volgend jaar en duren tot 2023.