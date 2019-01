Chinees model: "Dolce & Gabanna heeft mijn carrière geruïneerd"

Zuo Ye, het Chinese model dat de hoofdrol speelde in de volgens velen racistische campagne van Dolce & Gabbana, heeft voor het eerst gereageerd op de controverse. De reclamespotjes kostten haar naar eigen zeggen bijna letterlijk de kop.

Wat vooraf ging. Dolce & Gabbana lanceerde in november 2018 een reeks filmpjes op Instagram waarbij een Chinees model hopeloos met stokjes enkele Italiaanse specialiteiten probeert te eten. Heel wat Chinezen pikten het niet dat ze zo "boers" werden afgeschilderd en het Italiaanse modehuis werd beschuldigd van racisme. Uiteindelijk zagen ze zich zelfs genoodzaakt hun modeshow in China te schrappen en zich uitgebreid te excuseren.

Maar de twee Italiaanse modeontwerpers waren niet de enigen die er de gevolgen van ondervonden. Ook model Zuo Ye kreeg het zwaar te verduren. In een reactie op het Chinese platform Weibo heeft ze nu voor het eerst gereageerd op de controverse. Uit haar getuigenis blijkt dat ze heel wat bagger over zich heen heeft gekregen en zelfs doodsbedreigingen. "Zelfs mijn vrienden en familie werden lastiggevallen, online maar ook via telefoontjes", klinkt het

"Hou veel van mijn land"

Volgens haar werd haar verteld dat het gewoon een leuk en grappig spotje zou worden, maar draaide dat helemaal anders uit en voelde ze zich al tijdens de opnames niet op haar gemak. "Ik zou nooit iets onrespectvol doen ten opzichte van mijn thuisland", zegt ze. "Ik hou heel veel van China en ben trots dat ik het wereldwijd kan vertegenwoordigen op de catwalk. Ik dacht dat samenwerken met een dergelijk groot modehuis mij vooruit zou helpen, maar het heeft mijn carrière bijna geruïneerd."