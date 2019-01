Kate Middleton over het moederschap: “Het is een uitdaging en ik krijg dan nog hulp”

Kate Middleton sprak tijdens een bezoek aan een nieuw Londens initiatief om ouders te ondersteunen bij de opvoeding openlijk over het moederschap. De hertogin en moeder van drie gaf aan dat de opvoeding op sommige momenten best een uitdaging kan vormen en “ik word dan nog ondersteund”.

Kate Middleton mag dan wel over een huishoudster en inwonende nanny beschikken om haar drie kinderen, prins George (5), prinses Charlotte (3) en prins Louis (8 maanden) onder controle te houden, toch voelt de hertogin zich soms geïsoleerd. “Het is niet altijd even gemakkelijk”, vertelt de vrouw van prins William tijdens een bezoekje aan de charity Family Action in de Londense wijk Lewisham, een nieuw initiatief om onder meer ouders bij te staan in de opvoeding. “Net na de geboorte krijg je enorm veel hulp en steun maar als de kinderen hun eerste levensjaar voorbij zijn, valt dat een voor een weg. Iedereen die kinderen heeft, wordt ermee geconfronteerd.”

Foto: Photo News

Het is overigens niet de eerste keer dat de hertogin van Cambridge over het moederschap praat. Ook in 2018, tijdens een lezing van de Royal College of Obstetricians and Gynaecologists, gaf Middleton aan dat het moederschap twee kanten heeft. “Moeder worden en zijn is een fantastische ervaring maar, op sommige momenten, vormt het ook een uitdaging. Het zijn die momenten die kunnen leiden tot een gebrek aan zelfvertrouwen, isolement of een gevoel van onwetendheid. Zelfs ik word ermee geconfronteerd en ik krijg dan nog hulp die de meeste moeders niet krijgen. ”

Groen

Daarnaast maakte de hertogin ook indruk met haar kledingkeuze. Zo droeg ze voor de gelegenheid een donkergroene jurk van het Londense merk Beulah. Het luxelabel, dat uit de grond werd gestampt door Natasha Rufus Isaacs en Lavinia Brennan, geeft zelf aan dat ze slachtoffers van sekshandelaars in India willen ondersteunen. De kostprijs van de groene jurk met riem wordt geschat op ongeveer 550 pond of 629 euro.