Opmerkelijke beelden: politie Dilbeek maakt donuts in de sneeuw

DILBEEK - Op Instagram gaat momenteel een video rond van de politie van Dilbeek die zich met een politievoertuig amuseert in de sneeuw. De dienstwagen scheurt rond op een ondergesneeuwde parking en draait enkele ‘donuts’ op de gladde ondergrond. Het fragment werd gefilmd in Groot-Bijgaarden, maar het is nog niet helemaal duidelijk wat de bedoeling van het opmerkelijke manoeuvre was. De politie van Dilbeek onderzoekt de beelden en zal “indien nodig gepaste maatregelen nemen”