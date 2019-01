Drielandentrein vanaf zondag op traject Maastricht-Aken, nog niet in België

Brussel - De internationale treinverbinding die spoorwegmaatschappij Arriva wil opstarten tussen België, Nederland en Duitsland, komt op zondag 27 januari op gang als een tweelandentrein. De nodige goedkeuringen zijn rond om de verbinding tussen het Nederlandse Maastricht en het Duitse Aken op te starten, zo meldt Arriva woensdag. Wat het Belgische luik betreft, blijft het doel “om de verbinding zo spoedig als mogelijk te laten starten”.

De verbinding bestaat in theorie al sinds 9 december vorig jaar, maar de Arriva-treinen reden enkel in Nederland, tussen Maastricht en Heerlen. Op het traject Heerlen-Aken werden de reizigers met bussen vervoerd.

“Aan die tijdelijke businzet komt nu een einde. We hebben de officiële goedkeuring vanuit Duitsland en dat betekent dat Arriva vanaf zondag 27 januari met één en dezelfde trein de grens over zal gaan”, zegt Anne Hettinga van Arriva Nederland in een persbericht. Vanaf dan spoor je in 55 minuten tussen Maastricht en Aken.

Arriva heeft nog altijd de ambitie om de verbinding vanuit Maastricht te verlengen naar Luik, in België. Maar daarvoor moeten de treinen uitgerust zijn met het Europese veiligheidssysteem ETCS, en moet Arriva de toelating krijgen van de Dienst Veiligheid en Interoperabiliteit op het Spoor (DVIS) om in België te sporen.

“Betrokken partijen streven ernaar om de verbinding tussen Maastricht en Luik zo spoedig als mogelijk te laten starten. Uiteraard als daarbij aan alle eisen qua beveiliging en toelating is voldaan”, klinkt het.

Arriva is een dochteronderneming van Deutsche Bahn, die regionale passagiersvervoerdiensten aanbiedt buiten Duitsland.