Oostenrijkse overheid wil boetes invoeren voor skihooligans

Roekeloze skiërs kunnen in de toekomst zware straffen krijgen in Oostenrijk. Aanleiding zijn een aantal ongevallen waarbij wintersporters de waarschuwingen omtrent lawinegevaar in de wind sloegen, en waarna ook reddingswerkers onder sneeuw bedolven werden. De Oostenrijkse overheid werkt aan een juridisch kader om de ‘skihooligans’ een halt toe te roepen.