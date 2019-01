Diepenbeek -

Een 51-jarige Leuvenaar hangt acht maanden cel met uitstel boven het hoofd nadat hij op 6 maart 2016 slaags raakte in het nieuwbouwappartement van zijn vriendin in Diepenbeek. De twee hadden elkaar anderhalve maand eerder leren kennen op het WK veldrijden in Zolder.