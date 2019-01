Nieuwe werknemer van Meghan Markle gaat over de tongen: “Wat een hottie”

Het leven in het Britse koningshuis is een pak makkelijker met een goede persmedewerker en dat heeft ook Meghan Markle begrepen. Al genereert haar nieuwste aanwerving voor die functie op dit moment haast evenveel aandacht voor zichzelf als voor zijn werkgever.

De eerste foto’s van de nieuwste persmedewerker van Markle werden de wereld ingestuurd nadat de twee samen gingen lunchen. Ze werden gefotografeerd aan de uitgang van een Italiaans restaurant in het Londense Notting Hill.

Christian Jones, zo heet de nieuwe persmedewerker en hij ziet er zo goed uit dat de fans van Meghan plots aan hun trouw beginnen te twijfelen. “Wat een hottie” en “persmedewerker is zo knap” zijn maar enkele van de bewonderende reacties. Anderen plaagden Harry dan weer dat hij wel mag uitkijken met zo’n knapperd in de buurt. “Hij ziet eruit als die gast uit Toronto met wie ze een tijdje uitging.”

We need to talk about Meghan Markle's new press secretary. pic.twitter.com/MdLRG6l06r — Elizabeth Cotignola (@LaDiavolina) January 19, 2019

Toch zal Harry zich niet al te veel zorgen maken, want de aanwerving was een gezamenlijke beslissing aangezien Jones ook hem zal vertegenwoordigen. En ondanks zijn jeugdige looks houdt de man er al een indrukwekkend palmares op na met verschillende functies binnen de Britse regering.

Foto: linkedin