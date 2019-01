Het Europese voetbaljaar in cijfers: de duurste tickets, de meeste toeschouwers, de hoogste schuldenberg en nog veel meer

De UEFA heeft haar jaarlijkse Benchmarking report van het Europese voetbal voorgesteld. In dat rapport somt de ­Europese voetbalbond een reeks (financiële) cijfers op die inzicht geven in wat alle clubs uit de hoogste divisie van de 55 Europese voetballanden hebben verwezenlijkt. Wij haalden er voor u de meest markante cijfers van het jaar 2017 uit.

LEES HIER het volledige ‘benchmarking report’ van de UEFA

79.496

Het gemiddelde toeschouwersaantal bij thuismatchen van Borussia Dortmund, geen Europese club doet beter. Met een tiende plaats en gemiddeld 56.885 fans is West Ham de vreemde eend in de bijt van topclubs.

44.511

Het gemiddeld aantal toeschouwers in de Bundesliga, de meest gefrequenteerde competitie in Europa. De Premier League (38.310 fans) en La Liga (27.068 fans) volgen op ruime afstand. De Jupiler Pro League valt net buiten de top tien met iets meer dan 10.000 aanwezige supporters.

145.000.000

Het aantal volgers op Instagram waarop Cristiano Ronaldo het jaar 2017 afklokte. Op Twitter moest hij het stellen met slechts 76 miljoen volgers. Desalniettemin maken deze aantallen van de Portugees de meest geliefde voetballer op sociale media. Vóór Neymar en vóór Lionel Messi, die niet beschikt over een Twitter-account.

Achttien

Het percentage Europese clubs dat met Nike als kledingsponsor in zee is gegaan. Het merk is daarmee nipt marktleider voor Adidas (16 procent). Joma is een mooie derde met 10 procent. Opvallend is dat 40 procent van de clubs gebruikmaken van kleinere, lokale kledingsponsors.

86,9

Euro, in dit geval. Het is de gemiddelde prijs voor een ticketje van een thuismatch van Paris Saint-Germain. Bij geen andere Europese club ligt dat bedrag hoger. Met gemiddeld 33,7 euro heeft Anderlecht de duurste tickets in de Belgische competitie.

389.000.000

Het aantal miljoenen euro dat Manchester City geïnvesteerd heeft in haar spelerskern. De ploeg van Pep Guardiola is daarmee de duurste kern van Europa, voor Real Madrid (366 miljoen euro) en Manchester United (338 miljoen euro).

455.000.000

Het aantal miljoenen euro dat Manchester United in de schulden zit. Hoewel die schuld het laatste jaar met 18 procent afnam, blijft Manchester United de Europese club met de roodste cijfers. Ter vergelijking: in België bedraagt de schuld van alle zestien eersteklassers samen 77 miljoen euro.