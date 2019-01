Scotch & Soda moet op zoek naar een nieuwe baas

Dirk-Jan Stoppelenburg, CEO van Scotch & Soda, heeft bekendgemaakt dat hij die functie naast zich neerlegt. Het Nederlandse label, dat nochtans goede resultaten kan voorleggen, moet dus op zoek naar een nieuwe sterke man of vrouw.

Scotch & Soda ziet zijn CEO Dirk-Jan Stoppelenburg vertrekken. De man wil meer tijd doorbrengen met zijn familie en heeft daarom die drastische beslissing genomen. Hij blijft wel op post tot er een vervanger voor hem is gevonden en zal voorzitter blijven van het bedrijf.

Vijf jaar lang stond Stoppelenburg aan het roer van het Nederlandse label. Onder zijn bewind groeide het flink en is het ondertussen in meer dan zeventig landen verkrijgbaar.

"Ik ben erg trots op de resultaten die we de afgelopen jaren samen hebben geleverd. Scotch & Soda is een modemerk dat stap voor stap de wereld verovert. Ik kijk er naar uit om betrokken te blijven bij de ontwikkeling van Scotch & Soda in mijn nieuwe rol", klinkt het in een persbericht.