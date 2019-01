Investering van 61 miljoen euro voor Center Parcs Erperheide en De Vossemeren: nieuwe “themacottages” en attracties in zwembad

Brussel / Peer / Lommel - Investeringsmaatschappij Blackstone investeert 200 miljoen euro in het vernieuwen van de zeven grootste Center Parcs vakantieparken in België, Nederland en Duitsland. Voor België gaat het om een investering van zowat 61 miljoen euro in twee parken: circa 29 miljoen euro in Erperheide en circa 32 miljoen euro in De Vossemeren. Dat heeft Center Parcs, onderdeel van de Pierre & VacancesCenter Parcs Group, woensdag bekendgemaakt. Blackstone is eigenaar van het vastgoed.

Het grootste deel van de investering (85 procent) is bestemd voor de vernieuwing van cottages en hotelkamers. In totaal worden ruim 4.800 cottages vernieuwd. Daarnaast worden in de parken “themacottages” gecreëerd, zodat families zich kunnen onderdompelen in een adventure- of dierencottage, klinkt het.

In alle parken wordt voorts ook de Aqua Mundo (het subtropisch zwemparadijs, nvdr.) gerestyled en uitgebreid met nieuwe voorzieningen en attracties. Zo krijgen de parken nieuwe glijbanen en worden bestaande glijbanen voor een optimale beleving omgetoverd in interactieve glijbanen met allerlei bijzondere licht- en geluidseffecten. Ook zullen kinderen zich kunnen vermaken in nieuwe “kinder-doe-baden”.

Center Parcs heeft momenteel 27 parken in vier landen. In 2017/2018 realiseerde Center Parcs een omzet van 697 miljoen euro. Ruim 4,2 miljoen mensen overnachtten in de 16.700 appartementen en cottages.