Novak Djokovic staat na anderhalve set in halve finale op Australian Open: Kei Nishikori geeft op

Novak Djokovic (ATP 1) staat in de halve finale van de Australian Open. Na anderhalve set gaf zijn tegenstander Kei Nishikori op bij een 6-1 en 4-1-tussenstand. In de halve finale staat de nummer één van de wereld tegenover de Fransman Lucas Pouille (ATP 31).

Djokovic had vijftien van de zeventien vorige ontmoetingen met Nishikori gewonnen en was woensdag in de Rod Laver Arena op weg naar een vlotte zestiende zege toen Nishikori de handdoek gooide na 52 minuten wedstrijd. De Japanner had zichtbaar last van vermoeidheid nadat hij maandag ruim vijf uur op de baan stond tegen de Spanjaard Pablo Carreño Busta. In die partij haalde hij een 0-2 achterstand op maar dat had heel veel energie gekost.

“Dit is niet de manier waarop ik mij wilde kwalificeren. Wij hebben al vaak mooie duels uitgevochten. Ik hoop dat het niet te ernstig is en hij snel herstelt”, reageerde Djokovic na de opgave van zijn tegenstander.

Het laatste obstakel voor Djokovic op weg naar de finale wordt de Fransman Lucas Pouille (ATP 31). Die zette de Canadees Milos Raonic (ATP 17) opzij met 7-6 (7/4), 6-3, 6-7 (2/7) en 6-4.

“Ik kijk uit naar een gevecht. Het is zijn eerste halve finale in een grandslam. Ik verwacht dat hij alles zal geven”, ging Djokovic verder.

De 31-jarige Djokovic mikt op een zevende eindzege in Australië. Hij won de ‘happy slam’ in 2008, 2011, 2012, 2013, 2015 en 2016. Vorig jaar verloor hij verrassend in de achtste finales van de Zuid-Koreaan Hyeon Chung.

Tegen de 24-jarige Pouille speelde Djokovic nog niet eerder.

De andere halve finale is een duel tussen de Spanjaard Rafael Nadal (ATP 2) en de Griek Stefanos Tsitsipas (ATP 15).