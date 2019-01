Drie CO-doden in drie dagen tijd: geurloos, kleurloos en genadeloos

In drie dagen tijd zijn drie mensen ­gestorven aan CO-vergiftiging. Maandagochtend kostte een defecte boiler in de badkamer het leven aan een 43-jarige vrouw in Veurne. De ‘geur- en kleurloze killer’ sloeg het voorbije weekend ook al toe in Gent: zaterdag overleed een vrouw van 26, zondag een vrouw van 69. Door het koude weer is het risico op intoxicatie met koolstofmonoxide sterk toegenomen. Wat is er aan de hand en hoe herken je CO-intoxicatie?