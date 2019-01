VIDEO.Toeristen kijken verbaasd toe: agressieve leeuwen proberen oersterke giraf tegen de vlakte te krijgen maar dat is buiten de giraf gerekend

Een ware strijd op leven en dood was het in het Zuid-Afrikaanse Kruger National Park. Een giraf moest er maar liefst vijf uur lang standhouden tegen de aanvallen van een groep leeuwen. Een leeuwin van de troep probeerde de oersterke giraf tegen de vlakte te krijgen door zelfs op zijn rug te springen, maar dat kon niet baten. Tot verbazing van enkele toeristen die alles van nabij konden volgen.

Een lokale gids kon het spectaculaire schouwspel vorige week in beeld brengen. “Het is vermoedelijk een van de opvallendste taferelen die ik tijdens mijn carrière al heb gezien”, vertelde hij. “De giraf had aanvankelijk totaal niet door dat een troep leeuwen zijn zinnen op hem had gezet. We zagen hoe de leeuwen zijn benen grepen en een leeuwin tot op de rug van het dier sprong.”

Van een dodelijke afloop was echter geen sprake. Ondanks dat de giraf er niet onmiddellijk in slaagde om de leeuwin uit evenwicht te brengen, kon hij wel met het nodige geluk ontkomen. “Vijf uur lang hebben de leeuwen geprobeerd, maar uiteindelijk moesten ze uitgeput opgeven.”

