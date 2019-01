Kleuter steelt de show bij Louis Vuitton

Virgil Abloh, de hoofdontwerper van de mannencollectie van Louis Vuitton, liet zich opnieuw opmerken door in zijn eerste campagne voor het Franse modehuis te kiezen voor peuters. De campagne past in de nieuwe koers die Abloh met het merk wil varen.

De 38-jarige Abloh, die sinds maart 2018 verantwoordelijk is voor de mannenlijn, zet met de campagne de transformatie van het Franse modehuis voort. In de campagne stonden niet de traditionele modellen centraal maar wel enkele jonge kinderen waaronder de driejarige peuter Alieyth.

Virgil Abloh Foto: AFP

De campagne, die initieel werd gefotografeerd door twee Nederlandse fotografen, werd gepresenteerd onder de naam ‘Boyhood’. Abloh koos voor jonge modellen, waaronder de 3-jarige Alieyth, de 7-jarige Leo James Davis en de 16-jarige Luke Prael en wilde daarmee de verschillende fases weergeven in de jeugd van een jonge man. “Ik wil meer doen dan alleen ontwerpen”, zegt Abloh in een interview met magazine Women’s Wear Daily (WWD). “Ik wil ook uitleggen waarom ik precies de kleding ontwerp, waarom mijn ontwerpen bestaan. Wat maakt een man nu een man? Door in de campagne te focussen op de verschillende fases in het leven van een opgroeiende man geef je weer waaruit een man opgebouwd is.” Verder werd de campagne opgefleurd met onder meer Syd Tha Kyd, Steve Lacy, Octavian en Blondey McCoy.

Foto: Louis Vuitton

Met de campagne bouwt Abloh voort op de eerdere koerswijziging van het merk. De voorbije maanden liet hij de haute couture en hippe streetwear samenvloeien tot een moderne lijn voor mannen en bouwde hij zijn eigen label ‘Off-White’ verder uit tot een van de meest gegeerde luxelabels van het moment.

Daarnaast bracht hij in zijn tweede collectie voor Louis Vuitton ook een ode aan de overleden ‘King of Pop’ Michael Jackson en lanceerde hij, onder eigen naam, een doosje paperclips die je in elkaar kan haken tot oorbellen of kettingen. Wordt ongetwijfeld nog vervolgd.

