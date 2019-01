Chemiebedrijf Vynova investeert in technologie én in mensen

Tessenderlo - Vynova is een jonge onderneming die fors investeert. Niet alleen in installaties maar ook in mensen. Het chemiebedrijf in Tessenderlo werft volop aan en hecht daarbij veel belang aan haar bedrijfswaarden.

Vynova is een internationale chemiegroep met vestigingen in Tessenderlo, Duitsland, Nederland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk. Goed voor 1.200 jobs, waarvan meer dan 550 medewerkers in Tessenderlo. Het bedrijf ontstond in 2015 na een overname. “Sindsdien hebben we in Tessenderlo al meer dan 100 miljoen euro geïnvesteerd in hoogtechnologische productie-installaties. Daarnaast wierven we het afgelopen jaar 47 nieuwe mensen aan. We zetten daarbij sterk in op een goede omkadering en een modern HR-beleid”, zegt HR-manager Robrecht Thiry.

Bedrijfswaarden als fundament

“Zo hebben we grondig de tijd genomen om onze bedrijfswaarden te formuleren en te lanceren, in nauwe samenspraak met onze medewerkers. Connect, Commit, Improve, Respect: dat zijn de fundamenten waar onze organisatie op steunt”, aldus Thiry.

“Waarden formuleren is vrij eenvoudig, maar ze consequent in de praktijk brengen, vraagt veel meer inspanning. Daarom toetsen we ons dagdagelijks beleid voortdurend aan onze waarden af. Zo voeren we momenteel een leiderschapstraject in om de betrokkenheid van alle medewerkers verder te verhogen, aan de hand van workshops, e-learnings en opleidingen”, legt Thiry uit.

“Een ander voorbeeld is ons onthaalbeleid. Om onze vele nieuwe medewerkers zo goed mogelijk te integreren en begeleiden, hebben we ons onthaalproces flink hervormd, met veel aandacht voor een persoonlijke aanpak die volledig aansluit bij onze bedrijfswaarden.”

