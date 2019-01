Parket start onderzoek naar omstreden rusthuis nadat demente vrouw (91) onderkoeld geraakte in tuin

De zorginspectie en het parket zijn gisteren een onderzoek ­gestart naar een rusthuis in Overijse, nadat een 91-jarige vrouw met ­dementie daar ’s nachts kon buitenwandelen. Ze werd pas ’s morgens zwaar onderkoeld aangetroffen in de tuin en verkeert in levensgevaar. De uitbater kwam al meermaals in opspraak. “We kregen zelfs klachten dat er ’s nachts alleen maar een con­ciërge rondloopt.”