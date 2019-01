Chef die Michelinsterren niet meer moest hebben krijgt ze tot zijn verbazing terug

Tot zijn grote verbazing kreeg de Franse chef Sebastien Bras van restaurant Le Suquet in de nieuwe uitgave van de Michelingids twee sterren. Nochtans had hij in 2017 uitdrukkelijk zijn sterren teruggegeven omdat hij niet langer meer met de druk wou omgaan.

De voorstelling van de nieuwe Michelingids in Frankrijk veroorzaakte enige consternatie. Niet alleen zakte het aantal restaurants met drie sterren, maar er deed zich ook nog een ander opmerkelijk voorval voor. In de gids werd namelijk twee sterren toebedeeld aan Le Suquet, het restaurant van de bekende Franse chef Sebastien Bras. Een 'normale' chef zou blij verrast zijn, maar dat lag voor Bras wel eventjes anders.

In 2017 had hij namelijk aan Michelin laten weten dat hij geen deel meer wou uitmaken van het hele circus. Voordien had hij drie sterren, maar hij wou niet langer omgaan met de druk die ze met zich meebrachten. Dat veroorzaakte toen een schokgolf in de Franse culinaire wereld. In de gids van 2018 was hij dan ook niet terug te vinden, tot nu in de editie voor 2019 dus.

"Deze tegenstrijdige beslissing laat ons met twijfels achter, ook al maken we ons niet langer zorgen om de sterren of de strategie van de gids", vertelt Bras in een reactie aan het Franse persagentschap AFP. "Ik heb mijn standpunt in het verleden al duidelijk gemaakt en ik denk er nog steeds hetzelfde over."

Ook in ons land

Bras is lang niet de enige die zijn sterren heeft teruggegeven. In 1999 deed Marco Pierre White het voor het eerst. Daarna volgden onder meer de bekende Nederlandse chef Ron Blaauw en Karen Keygnaert, nota bene de enige vrouwelijke sterrenchef die ons land rijk was, in zijn sporen. Ook Kobe Desramaults, Geert Van Hecke en Gert De Mangeleer ruilden hun sterrenzaak in voor een kleinschaliger concept. Al kregen die eerste twee ondertussen al opnieuw een ster met hun nieuwe restaurants Chambre Séparée en Zet'joe.