Kan jouw lingerielade wel een update gebruiken? Van huidskleurige tinten tot sporty beha’s, deze nieuwe lingerietrends zijn sexy én comfortabel!

Huidskleurige lingerie

De tijd dat huidskleurig ondergoed een bomma-imago had, is gelukkig voorbij. Dit jaar mag het qua lingerie allemaal wat meer basic. Vergeet schreeuwerige kleuren en opvallende printjes, de ‘naked’ lingerie is bezig aan een opmars.

Delicate triangels

Als er één type beha is dat zowel sexappeal als comfort uitstraalt, dan is het wel een triangelbeha. Een kanten exemplaar geeft je jurk, jumpsuit of top een subtiele sexy toets. Tip: investeer in een exemplaar waarvan je de bandjes kan kruisen.

Sportieve lingerie

Sportieve lingerie hoort anno 2019 niet enkel meer thuis in de sportzaal. In de jaren ’90 al een hit, nu opnieuw favoriet bij trendwatchers vanwege het stoere, comfortabele en zelfzekere imago van sportlingerie. Denk: ademende stoffen, brede bandjes en een maximum aan steun!