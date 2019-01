Greipel in Gabon: de Gorilla kan voorlopig nog niet winnen maar waar is de eigenaar van deze fiets?

Effe vertrouwen tanken in Gabon en mijn werkgever een eerste zege bezorgen! Met die instelling vertrok André Greipel richting Afrika voor het debuut bij zijn nieuwe werkgever Arkea Samsic. Maar zo eenvoudig gaat dat niet. De krachtpatser uit Rostock werd op Afrikaanse bodem voorlopig al twee keer afgetroefd. Niccolo Bonifazio, het ‘enfant terrible’ uit Italië, troefde zijn Duitse tegenstander twee keer op rij af. Voor Bonifazio, ook al debuterend voor een nieuwe werkgever Direct Energie, betekenen de twee zeges wel een serieuze opsteker.

A great ride today again by the @arkeasamsic team to set up another sprint with lots of dedication here @tropicale2019 . Chapeau les gares! Sad that I couldn’t bring home the victory for them. pic.twitter.com/XD6KMzhAES