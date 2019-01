VIDEO. Huiveringwekkend: lawine sleurt snowboarders honderden meters mee

Twee snowboarders komen er met de schrik van af in Sankt Gertraud in Oostenrijk nadat ze honderd meter worden meegesleurd door een lawine. De twee ervaren snowboarders Ehmann en Mario Grinschgl waren buiten de piste aan het snowboarden wanneer Mario na een sprong in een lawine belandt. De man valt en Felix kan niets anders doen dan toekijken hoe zijn vriend naar beneden wordt gesleurd. Felix houdt zijn hart vast wanneer hij zijn vriend tegemoet snelt. Wonder boven wonder ligt Mario veilig en wel enkele honderden meters verder tussen de bomen en staat hij al lachend op.