Langverwachte collectie van Victoria Beckham voor Reebok is er

Victoria Beckham had heuglijk nieuws voor haar fans in petto: haar sportcollectie met Reebok is er. Eindelijk. In 2017 werd de samenwerking al aangekondigd, ze is dus duidelijk niet over een nacht ijs gegaan.

Victoria Beckham deelde een filmpje op Instagram waarin ze de collectie in samenwerking met Reebok voorstelt. De kledingstukken hebben duidelijk een ninties vibe en de kleuren zwart en oranje overheersen. De lijn is zowel ontworpen voor mannen als voor vrouwen en herbergt ook enkele uniseks stuks. Telkens zie je het logo van het sportmerk met daarbij de initialen VB.

Via een persbericht laat Victoria weten dat de collectie geïnspireerd is op haar leven in zowel Los Angeles als Londen. "Het combineert de ontspannen sfeer van Californië met de gesofisticeerde Britse snit", klinkt het. "Sporten maakt een groot deel uit van mijn leven en dus was mijn visie vanaf het begin aan duidelijk."

De collectie is nu verkrijgbaar via de webshop van Reebok. De prijzen variëren van 29,95 euro voor een paar sokken tot 449,95 euro voor een bomberjack.