F1 voert de druk op bij de teams voor invoering budgetplafond

De CEO van de F1, Chase Carey, voert de druk op naar de teams toe om een aangepast budgetplafond te aanvaarden vanaf 2021 en hij wordt daarin gesteund door de FIA.

De onderhandelingen over de toekomst van de Formule 1 slepen al een jaar aan. Afgelopen week kwamen Liberty Media, de FIA en de teams samen voor een F1 Strategy Meeting in Genève en daar werd alvast één ding duidelijk: het geduld van het management van de F1 met de teams is op.

Volgens berichten in ‘Auto, Motor und Sport’ hadden Mercedes en Ferrari gehoopt om het voorgestelde budgetplafond van honderdvijftig miljoen dollar te verhogen naar tweehonderd miljoen. De consternatie moet dan ook groot geweest zijn toen Liberty Media liet weten dat het eenzijdig beslist had om de limiet te verlagen naar honderdvijfendertig miljoen dollar.

Het blijft wel de bedoeling dat daar trapsgewijs naar toe gewerkt wordt, in 2021 zal de limiet op honderdvijfentachtig miljoen liggen, in 2022 zal het honderdzestig worden om uiteindelijk in 2023 te eindigen op honderdvijfendertig miljoen.

Ondanks dat de FIA en Liberty Media dit voorstel deden in een ware ‘take it or leave it-stijl’ moeten er nog veel punten en komma’s worden gezet.

De deadline om een beslissing te nemen ligt op dertig juni aanstaande. Die datum werd niet willekeurig gekozen, voor de FIA geldt er een regel van kennisgeving die na achttien maanden afloopt. Liberty Media vreest dat de topteams tijd willen winnen en voorkomen dat er eind juni een overeenkomst uit de bus komt.

Liberty Media heeft met deze zet duidelijk zijn tanden laten zien en het valt nu af te wachten of de teams daarvan onder de indruk zijn of niet.

