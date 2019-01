Linde Merckpoel stopt met radio maken

Geen Linde Merckpoel meer in de ochtend op Studio Brussel en zelfs geen Linde Merckpoel meer op de radio in het algemeen. Het is tijd voor iets nieuws, en daarom stort Linde zich voluit op haar nieuwe baan.

“Mocht ik kunnen, ik deed dertig dingen tegelijk en dan maakte ik radio, video en een tapdansshow tegelijkertijd. Maar op een bepaald moment moet je gewoon durven kiezen voor die ene droom. Ik fantaseer al jaren met Arnout over dit videoproject en ben héél blij dat we ons hier nu fulltime op kunnen storten”, zo klinkt het bij Linde. “Ik ga de luisteraars missen, maar de goesting in dit avontuur is te groot geworden. Ik wil actie en bewegen. Mensen leren kennen, nieuwe verhalen horen. Dingen die mij fascineren, waar ik vragen bij heb of geen hol van snap... Ik wil keiveel dingen zien met mijn eigen ogen. Dus ik doe het gewoon. Bam. Beslist.”

Een videoproject dus, niet meer op de radio, maar wel voor de radio. Ze zal op haar YouTube-kanaal #Linde allerlei inhoudelijke thema’s op de agenda zetten, steeds in interactie met de luisteraars van haar zender.

“Ik ben heel blij dat Linde zich helemaal kan gaan uitleven in haar passie als videomaakster. Dit sluit volledig aan bij de evolutie van Studio Brussel om op onze verschillende platformen onze troeven nog beter uit te spelen”, klinkt het bij nethoofd Jan Van Biezen. Hij drukt ook meteen zijn vertrouwen uit voor de vervangster van Linde in de ochtend. “Met Michèle (Cuvelier) is ons ochtendblok in goede handen: ze is geboeid door alles wat in de wereld gebeurt en weet van muzikale wanten. Zo zal Studio Brussel zich vanaf februari als multimediamerk zowel online als op radio versterken.”

En Cuvelier? Die belooft alvast geen ochtendhumeur mee te brengen naar de ochtendshow: “Ik heb heel veel zin om vanaf februari mijn bioritme compleet om te gooien. Van het muziekprogramma Zender in de late avond naar de ochtend. Hoera voor avontuur! PS: er zal geen ochtendhumeur zijn, misschien wel een nachthumeur, wanneer die wekker gaat om 04.00 uur. Maar met plezier hé.”