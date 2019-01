Rapper Chris Brown opnieuw op vrije voeten in Parijs

De Amerikaanse rapper Chris Brown is dinsdagavond vrijgelaten. Hij was in Parijs opgepakt voor ondervraging nadat een Franse vrouw hem beschuldigde van verkrachting. Momenteel wordt hem niets ten laste gelegd, maar het onderzoek gaat voort, aldus het parket.

De rapper, ex-vriend van zangeres Rihanna, werd maandagochtend in voorlopige hechtenis geplaatst door de gerechtelijke politie van Parijs. Brown zou ook ondervraagd zijn voor overtreding van de drugswetgeving.

Een 25-jarige vrouw had tegen de zanger een klacht ingediend voor verkrachting. Volgens de aanklaagster vonden de feiten plaats in de nacht van 15 op 16 januari in hotel Mandarin Oriental, in het eerste arrondissement van de Franse hoofdstad. Ook de lijfwacht van de rapper en één van zijn vrienden zouden zich schuldig hebben gemaakt aan verkrachting, beweert de vrouw. Ze werden dinsdagavond alle drie vrijgelaten.

Chris Brown was op Instagram weinig subtiel over wat hij van de beschuldigingen vindt.