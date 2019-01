Oostenrijk in de ban van mogelijke ontvoering: twee zwarte limousines stoppen en dwingen vrouw van 88 om in te stappen

In Eisenstadt, in het oosten van Oostenrijk, is dinsdag een vrouw van 88 jaar mogelijk op klaarlichte dag ontvoerd. De politie heeft een internationale klopjacht geopend. De Oostenrijkse minister van Binnenlandse Zaken zegt in een mededeling “dat het niet zeker is dat het gaat om een ontvoering in de klassieke zin”.

De vrouw wandelde met haar verzorgster dinsdagnamiddag in de stad, toen twee zwarte limousines halt hielden. De vrouw werd gedwongen in te stappen, waarop de wagens in volle snelheid wegreden. Mogelijk hadden de wagens een buitenlandse nummerplaat.

Over de identiteit van het slachtoffer werd geen mededeling gedaan, maar volgens lokale media gaat het om de moeder van Stefan Ottrubay, vermogensbeheerder voor het rijke en adellijke Hongaars geslacht ‘Esterhazy’.

De politie bevestigde dat er een onderzoek loopt, over de landsgrenzen heen. Volgens lokale media was er de uren na de ontvoering veel politie in de straten en werden wagens met buitenlandse nummerplaat extra gecontroleerd.