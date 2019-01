Burgemeester: “Mogelijke internering Kim De Gelder ligt moeilijk in Dendermonde”

Dat de mogelijke internering van Kim De Gelder opnieuw actueel is, ligt volgens de burgemeester moeilijk in Dendermonde. “Advocaat Jaak Haentjens heeft dat sereen gebracht”, zegt Buyse. “Maar de aandacht gaat precies meer naar de dader dan naar de slachtoffers. Dat voelt voor sommigen niet juist aan.”

In Dendermonde wordt woensdag de steekpartij herdacht die tien jaar geleden plaatsvond in kinderdagverblijf Fabeltjesland. Kim De Gelder werd in 2013 voor vier moorden en 25 moordpogingen veroordeeld tot levenslang. Mogelijk wordt hij alsnog geïnterneerd. “Je voelt dat daar woede over is. Dit is niet het moment”, vindt Buyse.

De gebeurtenissen worden in Dendermonde jaarlijks herdacht. “23 januari wordt nooit meer een gewone dag, ook al is het tien jaar geleden”, aldus de burgemeester. Rond 11 uur worden bloemen neergelegd bij het herdenkingsmonument. De burgemeester spreekt daarbij ook de aanwezigen kort toe. “Ook al zal het koud zijn, het wordt een warm moment.”

De Gelder is schuldig aan de moord op de 72-jarige Elza Van Raemdonck in Vrasene, de moord op de twee baby’s Corneel en Leon en op de 54-jarige kinderverzorgster Marita Blindeman. Hij is ook schuldig aan moordpoging op de 22 aanwezigen in Fabeltjesland en de moordpoging op een gezin in Vrasene, buren van Elza Van Raemdonck.