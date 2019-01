Hoop slinkt voor Spaanse peuter: ook tweede schacht is te smal om Julen te redden

Reddingswerkers hadden gehoopt om gisteren eindelijk tot bij Julen te geraken, de peuter die in een smalle schacht tuimelde in het zuiden van Spanje. Zijn ouders zijn de wanhoop nabij nu de werken opnieuw vertraging opliepen door “technische moeilijkheden”. De hoop dat de jongen levend bovenkomt, slinkt met de minuut.

Al meer dan een week verzetten reddingswerkers hemel en aarde om tot bij de 2-jarige Julen te komen. De peuter viel op zondag 13 januari in een smalle schacht van amper 25 centimeter breed, tijdens een uitstapje met mama Victoria en papa José. In de zuidelijke provincie Malaga was het gezinnetje op stap in de bergen toen de peuter even aan de aandacht van zijn ouders ontsnapte. Papa José was net vuur aan het maken om een pan paella klaar te maken en mama Victoria kreeg telefoon.

Volgens de verklaring van zijn ouders tuimelde Julen in de boorschacht van liefst 107 meter diep. De schacht is illegaal geboord vorige zomer om tijdens een hittegolf op zoek te gaan naar water. Vermoed wordt dat de jongen bij zijn val steen en gruis meesleepte en nu onder een prop puin ligt.

De voorbije dagen en nachten boorden mijnwerkers een parallelle schacht om net onder die prop uit te komen, in de hoop daar een levende Julen te vinden. Het boren verliep bijzonder moeizaam omdat de grond er uit harde gesteenten bestaat. Maandag was de schacht eindelijk klaar, en de ingenieurs waren al begonnen met de plaatsing van metalen versteviging, toen het opnieuw fout liep. Op een diepte van veertig meter bleek dat er “onregelmatigheden” waren in de wand, waardoor de metalen buizen er niet in konden. Het metaal moest er weer uit en het boren herbegon. Liefst 40.000 ton aarde is intussen verplaatst.

Lift

“Het is onmogelijk om te voorspellen hoe lang de operatie nog zal duren”, zegt een woordvoerder van de regionale overheid. Eenmaal de metalen bekleding is geplaatst, is het de bedoeling om een lift naar beneden te laten in de schacht. De reddingwerkers moeten dan nog een horizontale tunnel van vier meter graven – op hun knieën of al liggend – om in de smalle schacht te geraken.

Vraag is of Julen nog leeft. Het is eerder voorgekomen dat kinderen meer dan een week overleven zonder eten of drinken, maar de hoop op een goede afloop slinkt met de minuut. De ouders van Julen krijgen psychologische bijstand tijdens de hele operatie. Twee jaar geleden verloren zij al een zoontje, toen de 3-jarige Oliver overleed aan een hartinfarct tijdens een strandwandeling.

Het dorp Totalán, waar het ongeval gebeurde, zet zich met zevenhonderd man sterk achter het gezin. Een oudere vrouw leende haar huis zelfs uit aan de ouders om hen dicht bij de reddingsoperatie te laten overnachten. “We willen is dat deze nachtmerrie eindigt”, zegt zij.